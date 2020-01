Ultimo aggiornamento: 07:21

Timbravano il cartellino marcatempo tra di loro, vicendevolmente, per poi allontanarsi dal posto di lavoro nonostante fosse orario d’ufficio. Tre infermieri dell’ospedale di Nocera Inferiore , ed evitare un processo. Il gip del tribunale ha infatti autorizzato la messa alla prova, così come chiesto dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Stanislao Sessa, in sede preliminare.Sullo sfondo c’è un’indagine condotta dalla polizia giudiziaria, che va dal novembre del 2016 al febbraio del 2017. Poco prima di quel periodo, a Salerno , i carabinieri avviavano un’inchiesta anche sull’ospedale Ruggi , contro l’assenteismo di medici e dipendenti. Nell’ospedale dell’Agro nocerino, attraverso specifiche attività investigative, come pedinamenti, riscontri dal vivo e visione di telecamere installate all’insaputa del personale, gli inquirenti individuarono almeno tre infermieri che furono poi indagati con l’accusa di truffa aggravata. In questo caso, per aver commesso il reato in violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione. Nel caso specifico, attraverso una serie di raggiri,. E causando un danno di tipo economico all’Ente pubblico, l’ospedale, procurandosi un «profitto ingiusto», quantificato dalla polizia giudiziaria in 860 e 806 euro per almeno due dei tre indagati.Una volta conclusa l’indagine, la procura aveva chiesto per i tre una misura cautelare personale, come la sospensione dall’attività lavorativa per nove mesi. Richiesta respinta dal gip, per una serie di aspetti - fatti datati nel tempo e l’entrata in pensione di uno dei tre - accogliendo, invece, la richiesta dell’avvocato difensore. E cioè, permettere ai tre indagati di svolgere una messa alla prova, estinguere il reato attraverso un lavoro di pubblica utilità in favore della collettività.