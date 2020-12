Era stata inaugurata due giorni fa, ma l'hanno subito vandalizzata. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine. E' quanto accaduto a Roccapiemonte, alla casa dell'acqua in viale Berlinguer, la struttura inaugurata dall'amministrazione solo pochi giorni fa. "Calpestato l'impegno per la propria città", tuona il sindaco Carmine Pagano. Una o più persone, per quanto scoperto, hanno danneggiato lo schermo digitale che eroga l'acqua.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Covid a Salerno, rallentano i contagi,ma ci sono altri tre morti IL NATALE Salerno, shopping e passeggiate: fiumidi gente in centro, ignorati... L'EPIDEMIA Cilento, positivo il medico di baseIl sindaco: aiutateci a...

"E' con enorme delusione e frustrazione - continua il primo cittadino - che comunichiamo alla popolazione che la struttura è stata oggetto di un atto criminale con il quale si e' provocato un danno allo schermo digitale che permette di erogare l'acqua. Viene calpestato continuamente l'impegno di questa amministrazione per i cittadini, quelli che amano veramente, come noi, Roccapiemonte. Già altri episodi si sono registrati in passato, senza neanche il rispetto per le persone che non ci sono più, penso agli episodi vandalici nello spazio dedicato a Christian Campanile, giusto per non dimenticare quale sia il grado di indecenza di qualche soggetto. Tutti i componenti dell'amministrazione che mi onoro e sono orgoglioso di guidare, tolgono tempo alle proprie famiglie e agli affetti piu' cari per cercare di migliorare le condizioni della nostra citta', e questi eventi delinquenziali certamente ci portano ad una profonda riflessione. Noi non ci arrendiamo, ma a volte ci chiediamo se ne vale davvero la pena".

© RIPRODUZIONE RISERVATA