Sono quattro gli anziani risultati contagiati dal Coronavirus nella residenza familiare «San Pio» di Padula Scalo. L’esito dei tamponi è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri, dopo oltre 48 ore di attesa, per alcuni problemi con il laboratorio di Eboli. I quattro contagiati, tutti sugli ottanta anni e tutti ospiti della residenza, saranno trasferiti questa mattina al «da Procida» di Salerno. Lo ha disposto il sindaco Paolo Imparato, in stretta collaborazione con l’Asl, e lo ha fatto «per scopo precauzionale - ha riferito il primo cittadino di Padula - e per garantire ai tre una giusta assistenza sanitaria». I pazienti verranno trasferiti con dei minibus in quanto non hanno alcuna patologia particolare e anche per quanto riguarda il Covid-19 non hanno sintomi.

«Stanno abbastanza bene - ha svelato il sindaco Imparato - e monitoriamo con attenzione la situazione dei tre, degli altri pazienti e anche della struttura». Sono undici, invece, gli anziani risultati negativi: una donna che era già ricoverata, per altri motivi, all’ospedale di Polla dove è stata sottoposta a test, e gli altri dieci che restano nella struttura residenziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA