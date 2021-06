Anziano va nella sua casa al mare e la trova occupata da stranieri

Anziano, napoletano, si reca con i familiari nella sua villetta ad Eboli per trascorre le vacanze e la trova occupata da una decina di stranieri. Il proprietario dell'abitazione si è rivolto alle forze dell'ordine e questa mattina la casa è stata sgomberata dagli agenti della polizia municipale di Eboli e dai carabinieri. Gli stranieri per lo più nigeriani, tutti braccianti agricoli, hanno riferito agli investigatori di pagare 150 euro al mese ad un loro connazionale per vivere nella casa che è stata subaffittata illegalmente.