Sala Consilina, casa in fiamme: crolla il tetto, paura per una famiglia

Momenti di tensione questo pomeriggio per una famiglia a Sala Consilina. Un incendio infatti ha coinvolto un'abitazione in via Tressanti a Trinità di Sala Consilina, che ne ha causato anche il crollo del tetto Le cause probabilmente sono legate al maltempo.

Al momento dell'accaduto i proprietari non si trovavano in casa, ma solo al loro rientro hanno potuto accorgersi delle fiamme.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina che immediatamente hanno domate le fiamme evitando che si estendessero al resto della casa.