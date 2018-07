Mercoledì 18 Luglio 2018, 20:53 - Ultimo aggiornamento: 18-07-2018 20:53

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio in un appartamento di Marina di Camerota (Salerno). Un donna è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in eliambulanza al Cardarelli di Napoli con ustioni su gran parte del corpo. Nel rogo, causato molto probabilmente da un corto circuito, sono rimasti feriti, in maniera non grave, anche un uomo ed altre due donne che si trovavano all'interno dell'appartamento ubicato in via Ciro Coppola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino (Salerno) ed i sanitari del 118.