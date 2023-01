Grande successo per lo showroom campagnolo di «Casa Iuorio. Sapori di famiglia», azienda agricola di Palomonte che si distingue per artigianalità, genuinità ed amore per la propria terra. Nel periodo festivo, l'azienda ha scommesso su tour guidati tra i campi, il laboratorio e la cucina rustica dove, ogni giorno, con immensa dedizione vengono preparati piatti in linea con la tradizione campana e cilentana che rispecchiano il mondo familiare dell'azienda.

I fondatori sono Anna, Claudio e Mirella, che, conservano con amore i cimeli morali della famiglia riadattandoli secondo una filosofia che offre un volto nuovo ma allo stesso tempo accogliente all'azienda. «Tradizione è custodire il fuoco non adorare le ceneri», è il mantra dei fondatori dell'azienda che, mettendosi al passo con i tempi ed affidando la coltivazione e la produzione ad esperti del settore, provano a realizzare ed offrire un cibo buono ma allo stesso tempo sano, cucinato con materie dei loro orti, senza alterazione chimica. «È importante stare bene e rispettare l'ambiente che ci circonda», sottolinea Anna Prizio, una delle tre fondatrici. I visitatori hanno potuto assaporare i prodotti di punta ovvero il broccolo «spiert» ed una super maionese vegana. Il primo ha ricevuto il marchio Deco per essere un ecotipo tradizionale di broccolo di rapa dell'Alta Valle del Sele. L'aggettivo «spiert» è riferito alla natura selvaggia dell'ortaggio. La maionese vegana è la chicca della Casa. Preparata con quattro ingredienti, senza uova, è al 100% vegetale.

Un ortaggio o una verdura di stagione, il succo di limone, l'olio extra vergine di oliva ed il sale marino integrale. Ortomayo è stata inserita nel catalogo delle innovazioni in campo Innovarurale, il portale della conoscenza e dell'innovazione nel sistema agroalimentare. Casa Iuorio è lo specchio di abitudini sane: coltivare la terra in maniera naturale, rispettando il ritmo delle stagioni e sfidando il terreno argilloso, tipico di alcune zone dove non è semplice irrigare. Queste terre conferiscono proprietà minerali alle coltivazioni. L'agricoltura sostenibile, l'utilizzo di tecniche semplici, la trasformazione a mano delle materie raccolte, una cucina immersa nel verde. Conserve di pomodori, creme e composti di ortaggi, ma anche confetture. La metodologia tradizionale di Anna, Claudio e Mirella sta avendo successo e la testimonianza è l'inserimento della loro azienda in un progetto che ha promosso dagli Atenei di Fisciano e di Potenza e dal Gal «I Sentieri del Buon Vivere». Casa Iuorio è stata selezionata come coltivatore custode di diverse varietà di aglio: aglio comune, aglione ed aglio dell'Ufita.