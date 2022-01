Casa Surace lancia Nonna Rosetta alla presidenza della Repubblica (!)

Una candidatura speciale per il ruolo di Presidente della Repubblica d'Italia. Per il dopo Mattarella, perché non pensare a Nonna Rosetta? La nonna più nota e amata del web?

«Da Mattarella a cucchiarella», dice la nonna nel video. Una nonna presidente è possibile? Per quelli di Casa Surace la risposta è sì e per questo che hanno avanzato formalmente la candidatura della nonna. Ed ecco quindi il discorso di candidatura presidenziale di Nonna Rosetta, tra battute, riflessioni importanti sempre con il sorriso, il pensiero alla Costituzione, intesa anche quella fisica, e soprattutto la richiesta di una donna al Quirinale.

APPROFONDIMENTI LA KERMESSE Premio Massimo Troisi, la serata finale: a Villa Bruno vince Andrea... RISATE SUL WEB Casa Surace nella top ten della Comicità: milioni di... LA SCOMPARSA Casa Surace piange per la morte di Nonno Andrea

Il video della factory di Casa Surace sta volando sul web e di certo sarà arrivato anche all'occhio e all'orecchio anche di qualche politico e perché non potrebbe spuntare addirittura qualche voto per la nonna nelle prime votazioni. Di certo utenti e followers hanno apprezzato il video e soprattutto le proposte avanzate da Nonna Rosetta con milioni di visualizzazioni e commenti di approvazione.