Casa Surace piange per la morte di Nonno Andrea

Lutto a Casa Surace e a Sala Consilina per la morte di nonno Andrea, protagonista di molti video divertenti della casa di distribuzione del Vallo di Diano. Aveva 87 anni.

«Oggi ci ha lasciati nonno Andrea - ha annunciato Casa Surace -. Quando ci chiedevano "me è veramente vostro nonno?» La risposta era sempre la stessa «All’anagrafe no, ma in pratica sì. È nostro nonno», e oggi sappiamo che è vero, perché ci mancherà come manca un nonno. E come un vero nonno ha aspettato l'ultimo brindisi da fare insieme, prima di andare via. Nonno Andrea, stasera brinderemo per te con il tuo vino. E non diremo neanche che è aceto».

APPROFONDIMENTI LA CURIOSITÀ ​Casa Surace testimonial per il Consorzio di Tutela della... LE ECCELLENZE Spot firmato Casa Suraceper la Mozzarella di bufala dop IL FENOMENO Coronavirus, il vademecum di nonna Rosetta conquista la Cina: oltre...

Ultimo aggiornamento: 14:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA