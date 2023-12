Ladri in azione ad Eboli.

I malviventi hanno fatto irruzione in un appartamento e dopo averlo messo a soqquadro frugando tra i mobili sono riusciti a rubare 3.000 euro in contanti.

I ladri sono fuggiti con il denaro riuscendo a farla franca almeno per ora. Nel frattempo, i malviventi hanno tentato di fare irruzione in altre case ma non ci sono riusciti.

Indagini in corso dei carabinieri della compagnia di Eboli.