Serate letterarie a Casal Velino, torna la rassegna “ Incontri d’autore”

Torna “Incontri d’autore. Serate letterarie a Casal Velino”, la rassegna letteraria promossa dal comune di Casal Velino. Cinque incontri che animeranno l’estate cilentana, trasformando piazza Marconi di Marina di Casal Velino in un luogo di incontro e di confronto. A dare il via agli appuntamenti della rassegna giovedì 28 luglio Marisa Laurito, autrice di “Una vita scapricciata” che insieme a Pasquale Gallo, ripercorrerà i momenti più emozionanti della sua vita personale e di artista. Un’autobiografia scintillante di un’artista che ha vissuto molte vite. In Una vita scapricciata si racconta per la prima volta con voce squillante e autentica e con l’ironia che la contraddistingue. A formarle il carattere è Napoli, la città in cui tutto avviene in strada, dove ci si incontra, si grida, si ride, si mangia, si rappezzano i dolori. Giovedì 4 agosto, tra canzoni stonate, melanzane alla parmigiana, segreti inconfessabili e voci di paese in cui tutti parlano e nessuno dice, Luca Bianchini, autore di “Le mogli hanno sempre ragione” delineerà i tratti di una commedia esilarante, dando vita nella sua amata Polignano a una nuova avventura ricca di colpi di scena, in cui tutte le tessere del mosaico si mettono lentamente a posto per rivelare una sorprendente verità.

Sabato 6 agosto invece Iole Fargnoli, autrice del volume “I piaceri della tavola a Roma antica. Tra alimentazione e diritto” spiegherà quanto gli alimenti dell’antica Roma, per certi versi così simili ai nostri, siano parte imprescindibile della nostra storia e della nostra tradizione. Si procede Domenica 7 agosto con Domenico De Masi,con “La felicità negata” che spiegherà che non c’è progresso senza felicità e non ci può essere felicità in un mondo segnato dalla distribuzione iniqua della ricchezza, del lavoro, del potere, del sapere, delle opportunità e delle tutele. Quest’inumana disuguaglianza non avviene a caso ma è lo scopo intenzionale e l’esito raggiunto di una politica economica che ha come base l’egoismo, come metodo la concorrenza e come obiettivo l’infelicità. La rassegna chiude le porte martedì 9 agosto con Elisabetta Moro e Marino Niola, autori di “Baciarsi”. Il bacio possiede anche significati politici e sociali, reazionari o rivoluzionari, inclusivi o esclusivi. La conclusione porta sull’oggi e sulla paura del bacio come simbolo dell’endiadi contatto-contagio costitutiva dell’ambiguità e al tempo stesso della necessità di quel corpo a corpo che è la base della sociabilità umana.