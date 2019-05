CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 13 Maggio 2019, 08:58

È giallo a Casal Velino sul ritrovamento di un ragazzo in un dirupo. Il giovane nell'impatto ha riportato un brutto trauma cranico. Ora lotta tra la vita e la morte all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il ragazzo, di circa 30 anni, è stato ritrovato ieri mattina in località Serra Marina, a Casal Velino capoluogo. Era caduto al di là di un muro da una altezza di circa 3 metri. La sua auto era parcheggiata poco distante. Probabilmente è uscito dal veicolo, ha perso l'equilibrio ed caduto nel vuoto. Questa l'ipotesi accidentale su cui stanno lavorando e si stanno concentrando le indagini dei carabinieri, ma non si esclude nessuna altra ipotesi. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato ed ieri mattina. Probabilmente il ragazzo stava rientrando a casa dopo un sabato sera con gli amici. Forse il ragazzo aveva bevuto qualche bicchiere di troppo. Una volta uscito dall'auto dopo averla fermata non ha retto, ha perso l'equilibrio ed caduto nel dirupo.