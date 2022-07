Casal Velino, turista di Scafati rischia di annegare: salvata

Una turista di Scafati, di 63 anni, è stata salvata tempestivamente, stamattina, sul litorale di Casal Velino. La donna era in acqua quando improvvisamente ha cominciato a bere acqua salata. Subito in acqua si sono catapultati i bagnini e alcuni sanitari fuori servizio che si trovavano sull'arenile.

Sul posto son giunti subito anche i sanitari del 118 di Casal Velino e della Misericordia di Ascea. La signora è stata trasferita in via precauzionale in ospedale a Vallo della Lucania, ma cosciente e fuori pericolo.

Ha funzionato in maniera impeccabile la macchina dei soccorsi nonostante le carenze di medici sul territorio e delle guardie mediche estive. In questo contesto, infatti, la presenza dei presidi estivi gioca un ruolo fondamentale in un territorio che in estate vede moltiplicarsi il numero di presenze.