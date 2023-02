Il 6 dei record al Superenalotto fa gioire anche il Cilento. Sono stati vinti a Casal Velino 8 milioni di euro su un montepremi totale di 371 milioni, il jackpot più alto al mondo. La vincita è stata centrata nella frazione di Vallo Scalo, all’interno del bar pasticceria «Dolci Sfoglie» di Luciano Chirico, dove due fortunati giocatori hanno acquistato due quote da 5 euro dalla bacheca dei sistemi, vincendo circa 4 milioni di euro ciascuno.

«È una bella emozione, sono molto contento - racconta Luciano Chirico, titolare del bar pasticceria - Stavo controllando le schede giocate quando ho ricevuto la comunicazione ufficiale da parte di Sisal sulla vincita record. È stato incredibile. Complimenti ai due fortunati vincitori che hanno creduto nei nostri sistemi».

Le due schedine vincenti sono state acquistate probabilmente nella giornata di mercoledì. Non si conosce però ancora l’identità dei due fortunati. Potrebbero essere dei concittadini o clienti di passaggio. «Non saprei, potrebbero essere chiunque i vincitori - sottolinea Chirico - Spero che la dea bendata abbia baciato due clienti abituali, ma abbiamo anche tanti clienti di passaggio. Le posso dire con certezza che però fino a questo momento nessuno si è fatto ancora avanti per comunicarci che ha vinto».

Non è neppure la prima volta per Chirico, che gestisce anche un’altra attività simile nel comune di Casal Velino. «Qualche anno fa, nell’altra mia rivendita in paese, sempre con un sistemone, sono state centrate due vincite, da 30mila euro ciascuna, con il 5+1. Nulla però in confronto agli 8 milioni» conclude Chirico.