Più sicurezza sulle strade. L'indirizzo del Comune però deve fare i conti con una grana che assilla da anni Palazzo di Città. Si tratta della carenza del personale della Polizia municipale. Da un lato la richiesta dei residenti e dei comitati di quartiere che auspicano la presenza maggiore di agenti in strada agli incroci pericolosi come quella della Cittadella Giudiziaria, del Lungomare Marconi e di via Torrione. Dall'altro lato c'è la difficoltà di coprire tutte le strade del capoluogo per un corpo della polizia locale che sconta da anni una carenza di personale molto seria. «Sblocco immediato dei concorsi per il ringiovanimento dell'organico comunale con priorità rivolta alla polizia municipale»: è la richiesta lanciata dal sindacato Csa, guidato dal segretario Angelo Rispoli, anche lui agenti storico della polizia municipale. «Continua l'esodo degli agenti che vanno in pensione dichiara Rispoli - nel 2023 saranno 15 gli agenti che andranno in pensione, tra loro ci sono anche io dopo anni di onorata carriera in strada. Nel 2022 gli agenti che sono andati in pensione sono stati 8. E sullo sfondo non si capisce quando verranno fatte nuove assunzioni.

APPROFONDIMENTI Nel mirino parcheggi irregolari delimitati da paletti e le fioriere ai Quartieri Spagnoli: Con le auto sulle strisce senza rispettare i pedoni blitz dei vigili, 884 multe Vigili con le bodycam: consegnate le telecamere indossabili

L'orientamento del Comune è di affidarsi al concorsone regionale che significa far slittare i tempi ulteriormente». Ma le emergenza relative alla sicurezza stradale, con la necessità di garantire più pattugliamenti con l'autovelox mobile che richiede almeno 2 pattuglie fisse della polizia municipale, rischiano di creare difficoltà all'organizzazione del comando di via Dei Carri.



I caschi bianchi sono pochi e anziani. L'età media del comando è di 58 anni. E i problemi non finiscono qui. «Ci sono colleghi che hanno limitazioni di salute, quindi prescrizioni, e sono esonerati a lavorare in esterno dichiara Rispoli altri colleghi non possono lavorare troppo all'esterno. Sono colleghi che si sono ammalati per il lavoro in strada tra turni di notte, inquinamento e servizio in strada». Oggi su un comando di poco meno di 200 uomini, 20 sono gli ufficiali (mentre fino a qualche anno fa erano oltre 40), poi ci sono 13 agenti distaccati, gli agenti in servizio alla Regione come autisti del governatore. Senza contare le prescrizioni mediche che interessano non meno di 60 agenti. «Per questo occorre bandire un concorso subito dice Rispoli - servono prospettive certe. E soprattutto locali e attrezzature conformi. Denunciamo a chiare lettere una scarsa dotazione dell'organico. I vigili stagionali nonostante l'impegno profuso, non sono attrezzati. Si tratta di giovani che lavorano part time ma non possono dare la svolta».

g.soll.