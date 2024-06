Mentre i giovani e le persone di mezza età disertano i seggi elettorali, gli ultracentenari pare invece che non se ne perdano una di elezione e ligi al dovere corrono alle urne anche col bastone. A Caselle in Pittari piccolo comune di circa duemila anime a cavallo tra il Cilento e il Golfo di Policastro, alla sezione numero 2 nel primo pomeriggio è arrivato Nicola Di Giacomo. Alla lettura della data di nascita i componenti del seggio sono rimasti interdetti. Classe 1920, ben 104 anni, ben portati, dal carattere deciso, l’ultracentenario è entrato da solo nel seggio ha preso matita e schede ed è andato a votare in cabina. Ha riposto la scheda nell’urna, ha salutato ed è andato via. Dopo qualche ora, nello stesso seggio, è arrivata Teresa Sonia, una giovincella rispetto a Nicola, classe 1923, ad ottobre compirà 101 anni. Anche lei completamente autonoma, ha votato, ringraziato ed è scappata via.

Quasi a chiedere scusa della fretta quando ha salutato ha anche detto che andava via in fretta perché altrimenti i familiari si sarebbero preoccupati. Da notare che in ambedue i casi, nonostante gli elettori fossero conosciuti nel paese, i due anziani sono entrati nel seggio con la carta d’identità tra le mani. Rispetto per le istituzioni e per i regolamenti. Quando il voto è ancora considerato una cosa seria!