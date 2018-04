Maltrattamenti a scuola nel Salernitano: in tribunale arrivano a testimoniare i bambini

Sabato 21 Aprile 2018, 08:27 - Ultimo aggiornamento: 20 Aprile, 23:44

Fissate le prossime udienze del processo in corso presso il Tribunale di Lagonegro per i presunti maltrattamenti che avrebbero subito gli alunni della scuola primaria di Caselle In PIttari. Nella seduta di oggi il collegio giudicato ha stabilito le date e chi dovrà comparire in aula. I Giudici hanno chiesto di sentire anche alcuni dei bambini che sarebbero stati maltrattati o comunque sarebbero state vittime di mezzi di correzione. I piccoli alunni dovranno comparire nelle sedute fissate per il 18 e 25 maggio e l’8 giugno. I bambini saranno sentiti a porte chiuse e con l’assistenza di un esperto psicologo. Il 13 e 14 luglio e il 21 settembre dovranno comparire in aula i genitori. Il processo in corso vede imputati l’ex preside Biagio Bruno e quattro maestre: Anna Torre, Rosa Fiscina, Rina Lovisi e Ines Stella. Contro le insegnati ci sono anche le immagini delle telecamere nascoste che furono installate in alcune classi dai Carabinieri della Compagnia di Sapri dopo la denuncia di alcuni genitori. Il blitz risale al 2014 quando scattarono i domiciliari solo per due delle maestre sotto processo. E’ stato il Pubblico Ministero a chiedere che vengano sentiti gli alunni. Richiesta accolta dai giudici tra le opposizioni dei legali degli imputati.