Mercoledì 26 Giugno 2019, 09:53

ANGRI - Cassa automatizzata in tilt, servizio di assistenza non attivo; lunghe code e disagi questa mattina all'imbocco del casello autostradale Angri Nord dove gli utenti sono stati sorpresi dai disservizi. Nessuna indicazione è stata loro fornita. Una sbarra della cassa non funzionante è stata chiusa mentre i veicoli erano ancora in coda. Conducenti costretti a deviare sull'unica cassa funzionante. Una situazione, che si trascina da almeno un'ora e che sta determinando problemi alla viabilità lungo via dei Goti.