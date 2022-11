Caserme aperte agli studenti per la festa dell'Unità d'Italia

In occasione della ricorrenza del 4 Novembre, gli studenti di diversi istituti scolastici della Provincia hanno visitato i Reparti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno. In particolare, in un clima di festosa partecipazione, i ragazzi hanno visitato le caserme di Salerno, Agropoli e Battipaglia, assaporando la vita quotidiana del Carabiniere, approfondendo le capacità delle componenti di specialità e le potenzialità dei mezzi in uso all’Arma. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di diffusione della cultura della legalità che ormai da anni l’Arma porta avanti, attraverso periodiche conferenze e incontri, con gli alunni scuole italiane e, dall’anno scolastico 2021/22, anche con quelle all’estero .