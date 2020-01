Dramma alla stazione di Caserta, 31enne di Sarno ritrovato morto. E' accaduto nella serata di ieri quando Vincenzo Sellitto, giovane sposato da pochi mesi, è stato notato da alcuni passeggeri di un treno in partenza da Caserta, accasciato in un angolo della stazione.

Chiamato immediatamente il 118, ma medici e paramedici una volta sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto, pare che il 31enne sia morto per un malore. Oggi sarà effettuata l'autopsia per chiarirne le cause. Sul caso indagano le forze dell'ordine che potrebbero anche acquisire in queste ore le immagini di videosorveglianza.

