«Caro zio Franco ti hanno ucciso per l’ennesima volta». Struggenti le parole di Grazia Serra, nipote dei Francesco Mastrogiovanni, nel leggere la sentenza della Corte di Appello di Salerno che in sede civile ha rigettato la richiesta dei familiari del maestro di Castelnuovo Cilento deceduto dopo un trattamento sanitario obbligatorio nel reparto di psichiatria dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. «Zio Franco - scrive Serra in una lettera-sfogo - una cosa è certa, se tu non fossi entrato nell’ospedale di Vallo saresti ancora vivo. Tutti abbiamo visto il trattamento disumano che ti è stato riservato. Caro zio hanno provato a ucciderti più volte e noi abbiamo lottato con tutte le forze che avevamo per restituirti la dignità che ti hanno tolto. Ci siamo riusciti? Ne è valsa la pena?».

Mastrogiovanni, maestro elementare di 58 anni morì il 4 agosto 2009 dopo 82 ore di contenzione, digiuno e solitudine, legato mani e piedi per un trattamento sanitario obbligatorio. Nonostante una precedente sentenza della Cassazione avesse condannato sei medici e undici infermieri per sequestro di persona, la Corte d’Appello ha respinto la richiesta di risarcimento danni, non avendo accertato il nesso di causalità tra la condotta dei medici e il decesso di Mastrogiovanni. È probabilmente da questa motivazione nasce lo sfogo della nipote che arriva, però, a una considerazione «caro zio cosa è certa, le tue sofferenze hanno salvato altre persone in tutta Italia. Ora respiriamo, capiamo, ma noi la verità la sappiamo e ieri ti hanno ucciso per l’ennesima volta».

Proprio grazie alla tenacia dei familiari, tra cui la nipote Grazia, all’epoca poco più che ventenne, la morte di Mastrogiovanni suscitò grande attenzione mediatica a livello nazionale mettendo in discussione il Tso. Il video di Mastrogiovanni legato al letto sconvolse l’opinione pubblica, sollevando dubbi sui metodi adottati per i Tso anche nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Vallo. Dai filmati non veniva fuori alcuna manifestazione di aggressività da parte del maestro. Al contrario «lo stato di agitazione psicomotoria - spiegarono i giudici - era riconducibile al perdurare della costrizione meccanica divenuta insopportabile, al caldo e all’insofferenza per la posizione innaturale in cui i legacci costringevano il malato».

«Grazia - uno dei tanti messaggi ricevuti nelle ultime ore - senza la vostra instancabile lotta questo dolore sarebbe stato dimenticato. Per la tenacia, la caparbietà e la capacità che avete avuto di testimoniare e non arretrare mai, vi dobbiamo essere riconoscenti. La verità è inconfutabile e non potrà mai essere cancellata».