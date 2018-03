Martedì 27 Marzo 2018, 06:33 - Ultimo aggiornamento: 26 Marzo, 23:39

CAEMEROTA - Le casse comunali non sono rosee e allora ci pensano il sindaco, gli assessori e i consiglieri a ripulire e rendere più decorose le aree pubbliche. Protagonisti sono il primo cittadino di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, e la sua squadra amministrativa che, in vista delle imminenti festività pasquali, hanno deciso di scendere in strada, armati di guanti e buste, per effettuare dei lavori di sistemazione e di pulizia. «Vedere dei politici strappare l’erba e togliere le cartacce dove tra qualche giorno passeranno i turisti per visitare la nostra meravigliosa terra, è qualcosa di straordinario» commenta un cittadino, mentre osserva i consiglieri ripulire le stradine del centro storico di Camerota capoluogo.Non è la prima volta, almeno dal giorno dell’insediamento della nuova amministrazione, che vengono organizzate queste azioni, ormai «diventate quasi la normalità», come si legge in una nota ufficiale diramata da Palazzo di Città. Infatti, pochi giorni dopo l’insediamento, gli amministratori, freschi di nomina, scesero in strada, con la collaborazione di tanti volontari, per svolgere delle attività di pulizia urbana nelle quattro frazioni del Comune. Questo modus operandi sta, infatti, contagiando tutta la comunità locale. «È un esempio di grande senso civico e siamo felici che parta proprio da chi ci amministra» aggiunge un altro residente, mentre da Palazzo di Città fanno sapere che sono pronti a rimboccarsi le maniche anche in vista dell’estate per rendere tutto il territorio comunale più bello e accogliente.