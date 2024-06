A Castel San Giorgio nessuno si è meravigliato più di tanto. Ora c’è l’imprimatur del «Libro nero dell’azzardo. Mafie, dipendenze, giovani» promosso da Federconsumatori e Cgil, ma il dato da decenni è conosciuto in paese e in tutto l’Agro nocerino. Castel San Giorgio è sempre stata considerata la “capitale” del gioco d’azzardo anche quando non esistevano i computer e non c’erano le scommesse on line.

Negli anni ‘70 e ‘80 il tavolo verde ha sempre affascinato ricchi e poveri. I poveri giocavano nei bar, i ricchi nei casinò dell’alta Italia: Saint Vincent, Montecarlo e, dagli anni ‘90, anche quelli di Croazia e Slovenia. Lo scorso anno ogni cittadino tra i 18 e i 74 anni ha speso in scommesse, casinò e altri giochi ben 11.883 euro, un incredibile record nazionale: basti pensare che la media italiana è di appena 1.926 euro. C’è da dire però che negli ultimi anni le modalità del gioco sono cambiate.

Negli anni passati nei bar e nei circoli delle frazioni centrali e di Aiello arrivavano giocatori da Siano, San Severino e Bracigliano. Nei locali di Trivio, Lanzara e Castelluccio arrivavano invece da Nocera Inferiore e da Roccapiemonte. Oggi le giocate avvengono prevalentemente nel chiuso di case private, attraverso i computer, sui tablet e sui telefonini. La tecnologia ha cambiato anche la “socializzazione” unico effetto positivo del gioco d’azzardo quando non degenerava in liti, risse e accoltellamenti.

Negli ultimi decenni del secolo scorso nei bar i giochi preferiti erano la zecchinetta, la stoppa (una sorta di poker con le carte napoletane) o il poker ma non si disdegnavano sette e mezzo e tressette. L’elité giocava in case private, specie quelle di molti professionisti, dove si preferiva invece il poker. E questa tradizione pare sia rimasta ancora in voga.

A proposito dei giochi nei bar qualche decennio fa era famosa la leggenda (ma pare che sia stata molto più di una favola paesana) che un comandante dei vigili con la passione del gioco era solito frequentare i “retrobottega” dei bar. Nel caso però di sorte avversa, lasciava il tavolo con qualche scusa e poi vi faceva ritorno in divisa minacciando blitz anti gioco d’azzardo fino a quando non gli veniva restituita la somma persa fino all’ultima lira.

La cosa portò al rifiuto dei più a giocare con lui e quindi l’ufficiale fu costretto ad emigrare in altri paesi. Sempre nella zona sono numerose anche le aziende conserviere che hanno cambiato proprietà non con atti notarili ma sui tavoli verdi. Addirittura castelli, palazzi, appartamenti, intere fortune, insomma, date in pegno e perse su tavoli da poker o a zecchinetta.

Che la ludopatia non sia sconosciuta, da queste parti, è testimoniato anche da fatto che fino a pochi mesi prima della pandemia l’amministrazione comunale abbia organizzato con le scuole del territorio alcuni convegni sul fenomeno del gioco d’azzardo.

E Castel San Giorgio è in linea anche con il dato che non è vero che si scommette di più dove i redditi sono più alti. Dallo studio emerge il contrario. Campania, Sicilia e Calabria nel 2023 hanno sfondato il muro dei duemila euro giocati online pro-capite. Sono siciliane le tre provincie in vetta alla classifica: Messina, Palermo, Siracusa, con oltre 3.200 euro.

Seguono a poca distanza Isernia, Taranto e Reggio Calabria. Concludono i primi 10 posti Napoli, Salerno, Caserta e Crotone. Solo al 29mo posto la prima provincia del Nord, Imperia. Anche nell’Agro nocerino restano i giovani i più esposti fenomeno gravissimo dei Gratta e Vinci.

A Castel San Giorgio numerose famiglie hanno visto la propria abitazione all’asta per aver investito e fatto debiti per l’acquisto di Gratta e Vinci. Numeri da capogiro nella fascia 14-18 anni. Numeri confermati da chi opera in prima linea: «Peggio della droga. E la politica è distratta o complice delle lobby», denuncia don Armando Zappolini, portavoce della campagna Mettiamoci in gioco. «È una dipendenza studiata a tavolino, con dietro grandi interessi economici», avverte Luciano Gualzetti, presidente della Consulta nazionale antiusura Giovanni Paolo II.

Sul fenomeno che ha rilanciato la piccola comunità di Castel San Giorgio sugli altari della cronaca nazionale interviene anche il sindaco Paola Lanzara: «Ci preoccupa la notizia – dice - Bisogna reagire con una mobilitazione generale. Da sindaco, insieme a tutta l’amministrazione comunale, in sinergia con la Cgil, la Asl, i medici di base, le parrocchie, la scuola, Libera e tutte le associazioni del territorio, intendo aprire al più presto un dibattito su un fenomeno allarmante, che deve vederci in prima linea.

Con l’assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano, intendiamo sin da subito avviare proprio uno sportello per contrastare il problema della dipendenza dal gioco d'azzardo. Dobbiamo far leva anche sull’orgoglio dell’appartenenza territoriale e mantenere alta l’attenzione. Mi rifiuto di far catalogare così i miei concittadini».