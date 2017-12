Giovedì 28 Dicembre 2017, 12:03 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 12:03

Dieci licenziamenti, a ridosso del periodo natalizio, per il cantiere comunale della raccolta differenziata per il Comune di Castel San Giorgio. La denuncia arriva dal sindacato Fiadel comparto Igiene Ambientale. Con una delibera del 5 dicembre scorso, si legge nella nota della sigla sindacale, «l’amministrazione ha di fatto rispedito a casa lavoratori, padri di famiglia, impegnati da oltre un decennio nello svolgimento del servizio di raccolta presso il Comune. Di contro, però, l’Ente risolverà il problema occupazionale assumendo a tempo determinato, per un breve periodo, altri dieci lavoratori, iscritti alle liste di collocamento da selezionare».La nota, firmata dal segretario provinciale Lucia Pagano, sottolinea che «fin dall’insediamento, il sindaco e gli assessori avevano garantito la continuità occupazionale agli stessi dieci lavoratori e alla Fiadel», non mantenendo dunque la parola data e adducendo, come motivazione alla base del licenziamento, «un presunto risparmio per l’Ente. Si precisa - prosegue la Pagano - che il presunto risparmio non tiene conto né dei costi per il noleggio dei mezzi e delle attrezzature, di cui il comune non è in possesso, né dei costi per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, apparendo inoltre risibili costi identificati per il personale. Vengono omessi, inoltre, i costi per la massa vestiaria, per le visite mediche obbligatorie, per i corsi di formazione. Viene poi indicato in 75 euro mensili, il costo per il rifornimento di carburante, mentre nei fatti tale importo copre solo l’approvvigionamento di una settimana per un singolo automezzo».La Fiadel auspica quindi un immediato ritiro della delibera, «per evitare di alimentare una nuova guerra tra poveri», sottolineando quanto sia invece necessario «implementare la forza lavoro, avendo come unico obiettivo il miglioramento della qualità dei servizi e quindi della vita della cittadinanza».