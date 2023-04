Castel San Giorgio, ritrovato il cadavere di una donna: è giallo

Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato questa mattina a Castel San Giorgio in via Chiummariello. Il cadavere riverso col volto a terra è stato rinvenuto dal proprietario del fondo, un anziano residente in zona. Sul posto i carabinieri, la Scientifica, la polizia municipale.

Accanto al corpo sono stati rinvenuti diversi oggetti che sono stati catalogati. Dalle prime indiscrezioni sarebbe stata rinvenuta una parrucca e un cellulare. La donna sarebbe residente a Roccapiemonte. Il corpo con ogni probabilità sarà trasferito all’obitorio dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore per l’esame autoptico. Per ora nessuna ipotesi è tralasciata. Si indaga a tutto campo.