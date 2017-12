Giovedì 28 Dicembre 2017, 15:37 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 15:37

«La tutela dei diritti occupazionali non può avvenire in deroga alla salvaguardia dell’interesse pubblico». Così Paola Lanzara, sindaco di Castel San Giorgio, risponde al polverone sollevato dalla segreteria provinciale del sindacato Fiadel, per il comparto igiene ambientale, relativamente al licenziamento di dieci dipendenti della ditta che da oltre dieci anni si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale sangiorgese (la nota del sindacato a questo).Il sindaco Lanzara ha motivato la decisione facendo riferimento ai parametri vincolanti del Codice dei Contratti Pubblici illustrato nel dlgs. 50/2016. «Il riferimento - spiega il primo cittadino - presente in talune dichiarazioni sindacali di erronei conteggi rispetto all'effettivo risparmio di spesa che l'Ente otterrà in seguito e per l'effetto della piena esecuzione del deliberato contestato, è assolutamente privo di ogni riferimento tecnico-amministrativo. Il costo complessivo attualmente sostenuto è pari a 34.130 euro, mentre con la riorganizzazione la spesa sarà di 24.180 euro, con un risparmio di circa 10.000 euro».Ulteriore puntualizzazione riguarda il fatto che i lavoratori a cui fa riferimento il sindacato Fiadel «non sono dipendenti dell'Amministrazione Comunale, ma di una società privata che ben potrà continuare ad utilizzarli, proficuamente, presso altri cantieri e/o in mansioni analoghe».