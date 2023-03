Castellabate compie 900 anni, ecco il Forum delle associazioni

E’ stato presentato ufficialmente, a Palazzo di Città, il Forum delle Associazioni di Castellabate, che raggruppa tutte le realtà associative che operano attivamente sul territorio comunale. Ad accogliere i rappresentanti delle associazioni nell’aula consiliare è stata l’Amministrazione comunale con in testa il sindaco Marco Rizzo. Presenti anche i consiglieri comunali Gianmarco Rodio e Clemente Migliorino. A spiegare le finalità del Forum è stato il presidente Giovanni Pisciottano, dopo aver ricordato la figura di Arminio Tavola, stilista locale deceduto negli anni scorsi, con cui era stato già avviato un percorso di creazione di un Forum comunale delle associazioni.

Castellabate, il monastero di San Costabile frana sotto il peso dell'incuria

«Il Forum mette insieme le varie realtà associative del territorio con l’obiettivo di fare rete e lavorare per un obiettivo comune, insieme all’Ente, ossia far crescere il territorio - ha detto Pisciottano - E’ una sfida bella ed impegnativa che assume un valore ancora più importante visto che per Castellabate ricorrono i 900 anni dalla sua fondazione. C’è grande entusiasmo e soprattutto la consapevolezza di poter fare tante belle iniziative insieme». A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è stato anche il sindaco, Marco Rizzo: «E’ un bel momento per la nostra comunità vedere tutte queste associazioni unite e desiderose di dare un ulteriore contributo a questa splendida terra. Sarà uno strumento di crescita e anche di confronto, avendo un unico interlocutore con cui sarà più facile interfacciarsi. Sono davvero orgoglioso di poter dire che il Forum, di cui tanto si è parlato anche in passato, finalmente prende vita e sono sicuro che insieme faremo grandi iniziative».