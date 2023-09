Castellabate, auto contro moto: due i feriti sulla Via del Mare

Auto contro moto nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Via del Mare, all’ingresso di Santa Maria di Castellabate. Due i feriti, un uomo e una donna, entrambi del posto, trasferiti in codice giallo in ospedale, a Vallo della Lucania, non in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai due malcapitati. Rilievi del sinistro affidati i carabinieri della Compagnia di Agropoli, agli ordini del capitano Giuseppe Colella, e degli agenti della polizia locale diretta dal comandante Gennaro Malandrino.

A bordo dell’auto, una Lancia Y, una donna, contro cui ha impattato la motocicletta, guidata da un ragazzo del posto, in prossimità del distributore di carburante all'inizio del paese. L’incidente ha creato disagi alla circolazione in entrambe le direzioni di marcia.