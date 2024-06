Castellabate, auto si ribalta: scontro con un camion davanti alla chiesa

Auto si ribalta dopo essersi scontrata con un camion. È accaduto oggi pomeriggio, lungo via Santa Maria, nella frazione Alano di Castellabate. Illeso, seppure spaventato, l’uomo al volante della macchina, una Fiat Panda. Sul luogo del sinistro, avvenuto nei pressi della chiesa dedicata a Santa Rosa, sono intervenuti i soccorsi dell’ambulanza Valcalore per prestare le cure del caso al malcapitato. Sono intervenuti sul posto anche gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Gennaro Malandrino, per i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.