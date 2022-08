Castellabate, avvistato un esemplare di lontra marina tra gli scogli

Una lontra marina è stata avvistata nell'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate. A vederla una famiglia in vacanza nel paese di Benvenuti al Sud che, passeggiando sul lungomare, si è accorto della presenza di questo insolito animale, almeno da queste parti, tra gli scogli. Inutili e fallimentari i loro tentativi di immortalare l’esemplare proprio per la sua estrema prontezza di immergersi nuovamente, appena accortosi di essere sotto lo sguardo attento e curioso dei passanti.

«La nostra area marina protetta si riconferma risorsa naturale da preservare e tutelare in quanto habitat ideale per specie animali e vegetali che necessitano di ecosistemi incontaminati e puri. Il nostro mare è risorsa dal valore inestimabile ma tutelare e salvaguardare soprattutto per i suoi magnifici fondali che ospitano specie faunistiche e floristiche così uniche e rare - afferma il sindaco, Marco Rizzo - Castellabate si foggia di un lustro nuovo: nei suoi fondali, nella sua area marina protetta, vivono le lontre di mare. Salubrità dell’aria, purezza e limpidezza delle acque rendono Castellabate meta ambita anche da questi rari animali! Speriamo possano regalare a tante altre persone l’emozione di questi incontri da vicino».

Nn è la prima volta che tali avvistamenti si verificano nel Cilento.