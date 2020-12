Un esemplare di capodoglio privo di vita è stato ritrovato nella serata di Natale nelle acque del porto di San Marco di Castellabate. L’esemplare, di circa 10 metri, è già in stato di decomposizione. È probabile che l’animale, già morto da giorni, sia stato trascinato nel porto dalle correnti. La carcassa si è adagiata proprio sotto la banchina del molo di sopraflutto, all’imboccatura del porto. A ritrovarlo alcune persone del posto che hanno allertato la locale guardia costiera, diretta dal maresciallo Sandro Rizzo, e coordinata dall’ufficio circondariale di Agropoli guidato dal tenente di vascello Valerio Di Valerio. Toccherà poi agli esperti poi verificare le cause del decesso. Non è la prima volta che questi esemplari vengono avvistati nelle acque del Cilento, così come accaduto anche durante l’estate scorsa. Stavolta, purtroppo, il capodoglio era senza vita.

Ultimo aggiornamento: 22:21

