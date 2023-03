Crolla il monastero di San Giovanni: si chiede l'acquisizione al patrimonio comunale

I consiglieri di minoranza dei gruppi politici “Castellabate al Centro” e “Castellabate nel Cuore” Domenico Di Luccia, Catina Tortora, Luisa Maiuri e Costabile Nicoletti hanno chiesto, con una nota congiunta, al sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, l’acquisizione al patrimonio comunale del monastero di San Giovanni, in località Tresino, parzialmente crollato in seguito agli ultimi eventi meteorologici.

La stessa nota è stata inviata, per conoscenza, ai ministeri dei Beni Culturali e dell’Ambiente, alla Soprintendenza di Salerno, e al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

«Data l’urgenza e l’importanza abbiamo richiesto anche la convocazione di un Consiglio comunale ad hoc per discutere della vicenda e dei possibili interventi in merito. Non possiamo restare indifferenti! Occorre intervenire a tutela della memoria storica della nostra identità» il commento nella nota congiunta dei consiglieri di minoranza.