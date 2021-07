Castellabate in festa per i 100 anni di nonna Filomena: gli auguri del sindaco

Castellabate festeggia una centenaria. Si tratta di Filomena Piccirillo, che ieri ha festeggiato 100 anni. Stretta dall’affetto dei suoi cari, la signora Filomena ha ricevuto in persona anche gli auguri del sindaco facente funzioni, Luisa Maiuri. «È stato per me un grande onore stasera porgere gli auguri e partecipare alla festa per i 100 anni della signora Filomena Piccirillo» scrive il sindaco sulla sua pagina Facebook. «Fulgido esempio di forza , ottimismo, bontà, fiducia nei sani principi e attaccamento alla famiglia .Grazie a lei e ai suoi cari per l’accoglienza che mi hanno riservato. Auguri di cuore, cara Filomena» conclude nel messaggio.