Castellabate, inaugurato il riqualificato sentiero naturalistico di Vallone Alto

È stato inaugurato, stamane, il riqualificato sentiero naturalistico “Vallone Alto” che collega a frazione di San Marco a Punta Licosa, nel comune di Castellabate. L’intera area è stata sottoposta a degli importanti interventi finalizzati a combattere il dissesto idrogeologico, permettendo la piena fruibilità di uno degli scorci più belli di Castellabate. Con la partecipazione di diverse associazioni sportive locali, il primo cittadino Marco Rizzo, insieme ad altri amministratori comunali, hanno effettuato una passeggiata, partendo dal porto di San Marco di Castellabate, per scoprire il rinnovato sentiero. Grazie anche alla presenza dell’esperta di botanica, Dionisia De Santis, è stato possibile scoprire tutte le peculiarità della natura circostante

«Il caratteristico sentiero di “Vallone Alto” respira finalmente un’aria nuova. Con i lavori svolti, finanziati da fondi Pnrr per circa 740 mila euro, abbiamo rivitalizzato un’area che, oltre ad essere un servizio essenziale per gli abitanti della zona, si presta tanto a diverse tipologie di attività legate al mondo del trekking volte ad incrementare il nostro flusso turistico. Dalla nuova staccionata, al ripristino della segnaletica informativa, il sentiero rappresenta un luogo sicuro in cui connettersi con l’ambiente circostante, ammirando tutte le bellezze e le insenature della costa», afferma il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

«Dopo i necessari lavori di rifunzionalizzazione del sentiero, questa iniziativa è un modo per incentivare la scoperta del percorso mozzafiato di “Vallone Alto”. Stiamo puntando fortemente sul fronte della riqualificazione dei sentieri naturalistici di Castellabate, consapevoli della loro importanza e del loro richiamo nell’ambito del turismo, soprattutto sportivo», sottolinea l’assessore all’Ambiente, Nicoletta Guariglia.