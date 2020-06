L'incendio, avvenuto nei giorni scorsi tra San Marco e Santa Maria di Castellabate, non aveva risparmiato neppure il sentiero di San Costabile, poco più di 600 metri che conducono verso Castellabate. Ma un gruppo di volontari, capeggiato da Nicola Paolillo, non si è perso d'animo e stamane ha provveduto a mettere in sicurezza e rendere nuovamente percorribile il sentiero dedicato al Santo Patrono di Castellabate.

LEGGI ANCHE De Luca saluta il sindaco Giuliano: «Esempio di senso delle istituzioni»

I volontari, infatti, hanno rimosso i rami bruciati che avevano invaso il tracciato. «È stato un gesto naturale» commentano Paolillo e compagni. Le operazioni di pulizia sono andate avanti per l'intera mattinata. Ci vorrà del tempo prima che i segni dell'incendio passino definitivamente, ma questo gesto rappresenta un primo segnale di ripartenza.

Ultimo aggiornamento: 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA