Castellabate, un inno musicale inciso dagli anziani del paese

Un inno in onore del territorio inciso dagli anziani. Accade a Castellabate, dove gli iscritti del Centro di Socializzazione Anziani si sono immersi in una nuova avventura musicale. Gli anziani hanno avuto l'opportunità di vivere l'esperienza di uno studio di registrazione professionale per incidere una canzone da loro ideata e dedicata alla loro amata Castellabate.

Questo progetto, fortemente sostenuto dal Comune di Castellabate e realizzato in collaborazione con l’Associazione Collegamenti Odv, è una delle molte attività incluse nel più ampio “Festival della Terza Età”.

Nel contesto del festival, i partecipanti hanno potuto esplorare la propria creatività attraverso due laboratori dedicati rispettivamente alla musica e alla danza.

Il maestro Ferdinando Farro e Christian Schiavo hanno offerto il loro prezioso supporto e competenza per guidare gli anziani in questa esperienza unica, permettendo loro di esprimersi attraverso il linguaggio universale della musica. Il risultato di questo lavoro sarà presto ascoltabile con il brano “A lu Cilient”, una canzone che non solo rappresenta uno splendido omaggio a Castellabate, ma anche un’ispirazione e un esempio di quanto l’arte e la creatività non conoscano età.

La comunità attende con impazienza il rilascio della canzone, che promette di essere una testimonianza vibrante dell’amore dei suoi autori per la loro terra e una celebrazione della vitalità e dell’energia che i membri del Centro di Socializzazione Anziani continuano a dimostrare ogni giorno.