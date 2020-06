Ha investito una cane e non si è fermato a prestare soccorso. E' accaduto ieri sera lungo la Via del Mare, all'altezza di Santa Maria di Castellabate. Lo sfortunato animale è stato soccorso sono stati alcuni passanti e le sue condizioni non sono gravi. Non si conoscono, invece, ancora le generalità dell'uomo che l'ha investito, anche se si spera di poter risalire all'autore dell'investimento grazie anche al sistema di videosorveglianza comunale. Non è la prima volta che si verificano episodi del genere, soprattutto lungo la strada provinciale. Proprio ieri sera, tra l'altro, nella vicina Torchiara, anche una ragazza è stata investita da un'automobile. In quel caso, fortunatamente, l'automobilista si è fermato per prestare soccorso alla ragazza, che non è in pericolo di vita.





