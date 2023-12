Castellabate, la polizia locale si doterà del Targa System per la sicurezza stradale

La polizia locale di Castellabate presto sarà dotata del sistema di controllo "Targa System". L'Ente comunale, con delibera di Giunta, ha approvato l’acquisizione di questo software per il riconoscimento delle targhe che consentirà il controllo dei veicoli circolanti sull’intero territorio.

Tramite la scansione della targa, questo sistema riconosce i veicoli rubati o quelli presenti nella black list delle forze dell'ordine verificando in tempo reale la regolarità della documentazione per la circolazione ed altre anomalie.

Tale strumento darà un valido supporto nella protezione delle strade e nell’individuazione delle infrazioni stradali e di tutti i veicoli in entrata e in uscita dal territorio comunale in caso di rapine, scippi o furti.

Si prevede l’installazione di quattro telecamere nelle zone ritenute strategiche per il monitoraggio completo del territorio. L’obiettivo è quello di ampliare l’attuale sistema di videosorveglianza grazie al quale si è conclusa un’importante operazione con l’arresto di due degli autori di un furto commesso a Castellabate nei mesi scorsi. L’efficacia del "Targa System" sarà garanzia sia per il miglioramento delle condizioni della sicurezza stradale che per la sicurezza urbana.

«Continua senza sosta la nostra attività mirata a rendere Castellabate sempre più sicura.

Il sistema di videosorveglianza, grazie al quale il nostro territorio è monitorato costantemente, verrà ampliato con questo efficiente sistema che garantirà maggiore sicurezza e controllo sull’intero territorio comunale. Questo sistema sarà deterrente agli episodi criminali come i furti e le rapine rendendo tutto il nostro territorio sempre più sicuro e protetto» commenta il sindaco Marco Rizzo.