Castellabate, la spiaggia di Ogliastro Marina diventa cardioprotetta per residenti e turisti

Anche la spiaggia di Ogliastro Marina diventa cardioprotetta. L’associazione “Tommy 125”, nata in ricordo del 15enne Tommaso Gorga, morto in un incidente stradale a settembre dell’anno scorso. È stato infatti installata una postazione mobile con un defibrillatore per garantire un’estate più sicura in spiaggia a residenti e turisti. Ma non solo. Praticamente, la postazione è a due passi anche dal centro abitato, per cui sempre utilizzabile in caso di emergenza.

«Grazie all’associazione per il supporto costante al territorio», il commento del Comune, che ha anche postato le foto sulla pagina ufficiale. Nei giorni scorsi, tra l’altro, l’associazione ha lanciato anche un’altra iniziativa: con un piccolo contributo di 10 euro per l’acquisto di un telo si può aiutare l’associazione a stare sempre più vicino a che ne ha bisogno.