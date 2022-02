Castellabate, riprendono dopo un anno i lavori al porto di San Marco

Sono ripresi, stamattina, i lavori al porto di San Marco di Castellabate. Si tratta di interventi di messa in sicurezza, di miglioramento e potenziamento della struttura portuale. «Siamo sempre fieri di quello che facciamo quotidianamente con grande passione e dedizione per il territorio, ma oggi lo siamo un po’ di più. Vedere finalmente in azione i lavori nella zona portuale bloccati da tempo è davvero un grande piacere per noi e per la cittadinanza intera che li vedremo presto ultimati. Un plauso a tutti coloro che, insieme a noi, non hanno mai smesso di operare per la ripresa di questi interventi. Crediamo ancora, e sempre di più, nella rivalutazione della zona del porto. Oggi un altro passo è stato mosso proprio in favore del ben più ampio progetto che speriamo di realizzare proprio a San Marco» commenta il sindaco, Marco Rizzo.

I lavori sono rimasti bloccati circa un anno e mezzo. Ad inaugurare il cantiere, agli inizi di giugno del 2020, fu il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Poi, poco dopo, lo stop dei gli interventi, finanziati con 5 milioni di euro.

«I lavori sono ripresi grazie alla ferma volontà dell’Amministrazione e all’operato encomiabile dell’Ufficio preposto» aggiunge Rizzo.



«Un giorno importante per la cittadinanza! Un plauso agli uffici preposti, alla sinergia e alla ferma volontà di ridare lustro al nostro porto. Siamo orgogliosi e felici di vedere quella nave in porto, riprendendo finalmente quei lavori bloccati da più di un anno! Si riparte per Castellabate» conclude l'assessore ai Lavori Pubblici, Nicoletta Guariglia.