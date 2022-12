Madre e figlio dati per dispersi: erano tranquillamente a cena

Attimi di paura ieri pomeriggio a Santa Maria di Castellabate per il ritrovamento di due giubbotti a due passi dal mare, uno dei quali contenente all’interno i documenti di una giovane donna. Alcuni residenti, insospettiti, hanno dato l’allarme, pensando che potesse essere successo qualcosa. Poi, in serata, il lieto fine: la donna è stata rintracciata insieme al figlio a Salerno.

Nel pomeriggio è stata segnalata la presenza di due giubbotti su un muretto, a pochi metri dal mare, sul lungomare Perrotti. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, insospettiti per la presenza dei due giubbotti incustoditi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i militari della Guardia Costiera di Agropoli, diretti dal comandante Alessio Manca, ed i carabinieri della locale stazione, coordinati dalla Compagnia di Agropoli. Immediate le ricerche sia in mare che a terra. In serata, poi, il lieto fine. La donna è stata rintracciata a Salerno insieme ai familiari. Aveva semplicemente dimenticato i due giubbotti.