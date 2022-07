Castellabate, mamma s'incastra col passeggino nella pedana: salvata

Aiuta una turista rimasta incastrata con il figlioletto nel passeggino in una vecchia pedana e poi ne realizza una ex novo per sosituirla. La storia, a lieto fine e di grande senso civico, arriva da Castellabate. Il protagonista è Luigi Mileo, 71 anni, maestro d'ascia e titolare di un noto cantiere della zona, che ha soccorso la turista e poi costruito una pedana nuova, sempre in legno, per sostituire quella ammalorata.

L'episodio è avvenuto lungo viale Tirreno, nella frazione Lago. L’uomo, che stava andando in spiaggia, ha notato la donna in difficoltà, con il figlioletto in bilico tra il passeggino e il suolo. Quindi, non ci ha pensato due volte ed ha prontamente aiutato la donna e il piccolo.

Ma il suo impegno è andato oltre perché l'uomo non si è perso d'animo ed ha deciso di realizzare a proprie spese una nuova pedana. Quindi, è rientrato in cantiere, l'ha costruita e l'ha installata, ottenendo i ringraziamenti della madre e il plauso della sua comunità.