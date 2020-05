Due incendi in 48 ore nel paese di “Benvenuti al Sud”. Dopo le fiamme di ieri ieri in località Maroccia, tra San Marco e Santa Maria di Castellabate, oggi un altro rogo ha interessato la frazione di Ogliastro Marina. Le fiamme, sviluppatesi nel primo pomeriggio, si sono avvicinate minacciosamente anche a un villaggio turistico, tuttavia non ancora riaperto per la stagione estiva. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e i volontari del Gruppo Lucano di Castellabate della Protezione Civile, diretto da Roberto Paciello. L'area è stata sorvolata anche da un elicottero dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Anche in questo caso, l'ipotesi più concreta è quella del dolo. Da due giorni, infatti, l'area è interessata dal forte vento, che purtroppo ha favorito i malintenzionati. © RIPRODUZIONE RISERVATA