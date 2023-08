Castellabate, ombrelloni e sdraio abusivi: scatta il sequestro in spiaggia

Operazione in spiaggia della polizia locale di Castellabate che ha sottoposto a sequestro preventivo 22 ombrelloni e 57 sdraio, a servizio di una nota struttura turistica, in località Lago, perché occupavano abusivamente l’area demaniale, non permettendo di conseguenza la libera fruibilità di quella parte di arenile agli utenti della spiaggia. Deferito all'Autorità Giudiziaria il titolare della struttura.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Municipale e rientra nell’ambito delle attività di controllo per contrastare attività illegali, abusivismo commerciale ed il fenomeno della contraffazione.

Proprio nei giorni scorsi, infatti, il Comune di Castellabate è stato destinatario di un finanziamento ministeriale, nell’ambito del progetto “Spiagge Sicure” che consentirà un dispiegamento maggiore di uomini e l’utilizzo di attrezzature all’avanguardia, tra cui drone, bici elettriche e quad.