Castellabate, ombrelloni selvaggi: in azione la polizia municipale

Partita in questi giorni l’operazione Legalità sulle spiagge che ha visto il sequestro di ombrelloni ed attrezzature varie lasciate libere sulle spiagge anche durante la notte.

Grazie all’ottimo lavoro svolto dalla capitaneria di porto, il corpo della polizia municipale, la protezione civile di Castellabate e gli addetti della Castellabate servizi si è resa davvero libera la fruizione delle spiagge.

«Era necessario liberare le spiagge da tutte le attrezzature varie lasciate lì anche durante la notte. Una spiaggia libera lo è in quanto potenzialmente fruibile a tutti, senza alcun tipo di occupazione fissa per l’utilizzo di pochi. Abbiamo quindi effettuato questa operazione volta a ripristinare la legalità anche sulle spiagge per poter rendere accessibile e fruibile questa bellezza naturale a tutti», dichiara il sindaco di Castellabate Marco Rizzo.