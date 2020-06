Sarà dedicato al compianto sindaco di Castellabate, Raffaele Tortora, a vent'anni dalla sua morte a seguito di un malore, che lo colse improvvisamente mentre era impegnato in prima linea per fronteggiare un vasto incendio, il nuovo Polo scolastico-sportivo di Santa Maria di Castellabate, che stamane ha visto la cerimonia della posa della prima pietra in via Palatucci. Il complesso, finanziato dal Ministero dell'Istruzione per 4,5 milioni di euro, ospiterà le scuole materne, primarie e secondarie di primo grado della frazione Santa Maria, oltre a una mensa e a un giardino botanico. Un edificio moderno, sicuro e tecnologicamente avanzato, provvisto anche di un Palazzetto dello Sport.

«Costruiamo il nostro futuro…» è lo slogan scelto dall'Amministrazione comunale per sintetizzare l'importanza dell'opera pubblica. Alla posa della prima pietra, insieme al sindaco Costabile Spinelli, sono intervenuti gli assessori ai Lavori Pubblici e all’Istruzione, Costabile Nicoletti ed Elisabetta Martuscelli, il parroco don Roberto Guida, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Castellabate, Gina Amoriello, e i familiari del compianto sindaco Tortora. L'opera sarà realizzata nel giro di un anno e mezzo, ed è lo stesso sindaco Spinelli, a margine della cerimonia a rassicurarlo: «Noi ce lo auguriamo, lo speriamo e lo pretendiamo che si arrivi a una conclusione veloce. I tempi previsti sono 450 giorni. Noi saremo attenti al controllo perché questo lavoro si concluda nei tempi previsti». Ha parlato, infine, di «pagina storica» per la comunità l'assessore ai Lavori Pubblici, Costabile Nicoletti.

