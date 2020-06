Ripristinato il percorso pedonale sull'arenile del Pozzillo, a Castellabate. Ma la novità di quest’anno nel paese di Benvenuti al Sud è che, oltre al ripristino della passeggiata, verranno migliorati gli accessi alle spiagge grazie a nuove passerelle in legno che agevoleranno la discesa presso gli arenili. L’importo complessivo per la realizzazione dell’intervento è di circa 34mila euro. I lavori coinvolgeranno le spiagge delle frazioni di Santa Maria, Lago e Ogliastro Marina. La passeggiata pedonale invece sorgerà lungo la spiaggia del Pozzillo e tra Marina Grande e Marina Piccola. «Stiamo organizzando le nostre spiagge all’accoglienza dei turisti che, anche quest’anno, troveranno un importante servizio di accessibilità – dichiara il consigliere delegato al demanio Marco Di Biasi – la passeggiata oltre ad essere un piacere per gli amanti dello sport, rappresenta un’infrastruttura essenziale per le persone con difficoltà motoria». Il sindaco, Costabile Spinelli, conclude così: «Con i nuovi accessi pedonali le spiagge si preparano per essere fruite al meglio e, con la raccomandazione di seguire le misure di prevenzione previste contro la diffusione del Covid 19, per le quali stiamo lavorando anche sugli arenili liberi, l’estate 2020 a Castellabate si prospetta al meglio nelle attuali circostanze». © RIPRODUZIONE RISERVATA