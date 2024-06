Castellabate, scontro tra auto e scooter sulla Via del Mare: 35enne in ospedale

Schianto tra auto e scooter: centauro marocchino in ospedale. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, a Castellabate, nei pressi di un distributore di carburante.

Nell'impatto, tra una Passat guidata da un 35enne e il motorino, ad avere la peggio è stato il giovane marocchino, sbalzato per diversi metri. Sul posto l'arrivo del 118 per i soccorsi ed il trasporto in ospedale del centauro.

Ad intervenire anche la Polizia Municipale, diretta dal comandante Gennaro Malandrino. Rilievi del caso ed accertamento della dinamica a cura dei carabinieri del Norm della Compagnia di Agropoli.