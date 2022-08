Castellabate, task-force contro i furbetti dei rifiuti

Controlli sul corretto conferimento dei rifiuti sull’intero territorio di Castellabate. In questi giorni, infatti, gli operatori della Sarim affiancati dalla polizia municipale stanno effettuando dei controlli in materia. Sono previste sanzioni per coloro che non rispetteranno il calendario e gli orari di conferimento delle utenze e non provvederanno alla corretta raccolta differenziata. «Si richiede massima collaborazione a tutti i cittadini e a tutte le strutture ricettive del territorio invitandole ad informare e fornire ai propri ospiti il calendario dettagliato della raccolta differenziata per agevolarla e garantire il decoro urbano dell’intera Castellabate - spiega il sindaco Marco Rizzo - Castellabate può eccellere grazie alla collaborazione e alle buone abitudini di tutti noi». I controlli, nel dettaglio, hanno interessato le varie frazioni del paese di Benvenuti al Sud. «È importante sensibilizzare ed educare i nostri ospiti - aggiunge Rizzo - Un paese più pulito è un paese più bello ed accogliente. Castellabate può eccellere grazie alla collaborazione e le buone abitudini di tutti noi!»

