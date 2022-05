Castellabate, triathlon show con più di cento partecipanti

Grande spettacolo ieri a Castellabate, con la tappa di Triathlon giovanile del Circuito Sud della Federazione Italiana Triathlon. Più di 100 partecipanti tra i 7 e i 17 anni che giunti nel Cilento da diverse regioni del Sud Italia, si sono sfidati e divertiti nella cornice unica del paese di Benvenuti al Sud. La tappa cilentana è stata organizzata dall’Aurora Triathlon Battipaglia in collaborazione con il Circolo Nautico Punta Tresino e con il patrocinio del Comune di Castellabate. Quartier generale dell’evento è stato il “Lido dal Pincio”, adiacente al piazzale dei Rocchi, tra le frazioni Santa Maria e Lago di Castellabate.

APPROFONDIMENTI LA DIRETTA Empoli-Salernitana 1-1: pari e rimpianti per i granata LO SPORT #Calcio #Passione #Cultura, evento a Città della Scienza PROCIDA CAPITALE Procida capitale italiana della cultura 2022, premio MARetica al...

Tutti i partecipanti hanno conquistato oltre alla medaglia, la folla di spettatori, che si è profusa in applausi e manifestazioni di stima per questi giovanissimi e talentuosi atleti. A premiare i partecipanti sono stati il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, e i consiglieri comunali Dalila Russo e Gianmarco Rodio.

«E’ stata una bella giornata di sport e di divertimento» commentano gli organizzatori «La gara non è stata semplice, soprattutto per la frazione di corsa sulla spiaggia visto il sole battente, ma allo stesso tempo emozionante perché imprevedibile fino alla fine. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento, siamo sicuri di ritornare in futuro».